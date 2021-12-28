Погода на Новый год: синоптики дали прогноз на праздничную ночь

В Украине в новогоднюю ночь ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Температура воздуха опустится до несколько градусов ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В пятницу, 31 декабря, дожди прогнозируют в западных областях. Температура воздуха днем там будет -1...+5 градусов. А ночью - от 2 градусов тепла до 3 мороза.

В северных, центральных и восточных регионах дневная температура воздуха составит -1...+1 градус. Но холодней будет в Сумской области, там прогнозируют мороз до -3 градусов за Цельсием. Днем будут дожди, а ночью обещают снег. Местами температура опустится до -6 градусов.

В южных областях днем ожидается +2...+4 градуса. Ночью в Одесской области может быть небольшой мороз, а в остальных будет немного выше нуля. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя днем, а ночью - снег.

В субботу, 1 января, немного потеплеет. Средняя дневная температура составит +1...+3 градуса. Ночью будет +2...+1 градус. Также синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью пройдет снег.