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Погода на Новый год: синоптики дали прогноз на праздничную ночь

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 11:36
Погода на Новый год: синоптики дали прогноз на праздничную ночь Фото: синоптики рассказали о погоде на Новый год (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине в новогоднюю ночь ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Температура воздуха опустится до несколько градусов ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу, 31 декабря, дожди прогнозируют в западных областях. Температура воздуха днем там будет -1...+5 градусов. А ночью - от 2 градусов тепла до 3 мороза.

В северных, центральных и восточных регионах дневная температура воздуха составит -1...+1 градус. Но холодней будет в Сумской области, там прогнозируют мороз до -3 градусов за Цельсием. Днем будут дожди, а ночью обещают снег. Местами температура опустится до -6 градусов.

В южных областях днем ожидается +2...+4 градуса. Ночью в Одесской области может быть небольшой мороз, а в остальных будет немного выше нуля. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя днем, а ночью - снег.

В субботу, 1 января, немного потеплеет. Средняя дневная температура составит +1...+3 градуса. Ночью будет +2...+1 градус. Также синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью пройдет снег.

Погода на Новый год: синоптики дали прогноз на праздничную ночь

Погода на Новый год: синоптики дали прогноз на праздничную ночь

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 28 декабря. В Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров.

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