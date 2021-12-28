Погода в Карпатах: 2021 рік завершиться снігопадами

Останній тиждень цього року принесе в Карпати снігопади за температури близько 0. Сонце не вийде з-за хмар, зате буде безвітряно, що зробить активний відпочинок максимально комфортним.

Детальніше про те, якою буде погода на популярних гірських курортах - читайте нижче у нашому матеріалі.

Погода в Буковелі

Наразі на найбільшому українському курорті Карпат помірно морозно - до -7, проте приблизно з 30 грудня у Буковелі очікується незначне підвищення температури - від -1 до +1.

Кілька днів протримається температура близько 0, але вже 3-4 січня стовпчики термометрів знову опустяться до -3-4 і встановиться слабко морозна погода. Небо над Карпатами майже постійно затягнуте хмарами, невеликий сніг періодично падатиме весь новорічний тиждень.

1 січня можливий дощ та поривчастий вітер до 18 м/с. Висота снігового покриву нині становить трохи більше 90 см.

Погода в Славському

У Славське прийде хмарна погода з дрібним снігом - він падатиме щодня, з перервами, але катанню не завадить. У четвер та п'ятницю температура повітря коливатиметься від -2 до +2.

А ось новий рік почнеться з +3-4 і невеликого дощу, що переходитиме у мокрий сніг. Надворі буде не дуже комфортно, зате солодко виспитеся після новорічної ночі.

Весь тиждень погода буде безвітряною, і лише 1 січня можливий помірний вітер із поривами до 16-17 м/с.

Погода на Драгобраті

Найближчого тижня на Драгобраті, за даними Sinoptik.ua, очікуються невеликі морози (до -4).

З 30 грудня до 1 січня вдень ​​стовпчики термометрів покажуть плюсову температуру (до +2). Сонце майже не виходитиме з-за хмар (Говерлу вдалині ви, швидше за все, не побачите), часом падатиме дрібний сніг, а 1 січня ймовірний сніг із дощем.

Висота снігового покрову вже перевищила рекордну цього року позначку 180 см.

Сніголавинна обстановка

Загалом цього тижня на схилах Карпат складаються сприятливі умови для будь-яких зимових розваг.

Тільки у високогір'ї Івано-Франківської області та західному високогір'ї Закарпатської області зберігається третій рівень лавинонебезпеки - сніг може зійти з крутих схилів навіть через невелике навантаження. Також тут можливе сходження природних лавин.

Якщо ви вирішили зустрічати Новий рік у Карпатах, погода дозволить вам активно відпочити та потренуватися на лижних трасах: сильні морози тимчасово відступили, сніговий покрив підтримується завдяки щоденним снігопадам, а швидкість вітру не перевищує 6-7 м/с.