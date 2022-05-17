Погода кардинально поменяется: синоптики обновили прогнозы

Во вторник, 17 мая, грозы ожидаются только в западных областях страны. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Ночная температура воздуха составит от +6 до +9 градусов, на юге от +11 до +14 градусов. Днем будет тепло, от +18 до +20 градусов, в южной части прогреется до +22 +24 градусов.

В Киеве ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ночью +7 +9 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 17 мая

В среду, 18 мая, в Украине пройдут дожди и похолодает. Осадки ожидаются на севере, в центральных областях и на востоке. Зацепит также Винницу, Житомир и Хмельницкий. Местами возможны ливни. Сухо будет только в западных областях.

Ночная температура воздуха упадет, ожидается от +3 до +5 градусов, на западе до +7 градусов, на юге от +10 до +13 градусов.

Днем также будет прохладнее, от +11 до +15 градусов. Более высокая температура ожидается в южных и восточных областях, от +16 до +18 градусов.

В Киеве пройдет дождь, возможен сильный ветер. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 18 мая

Но уже в четверг солнечная и теплая погода вернется в Украину. Ночью будет прохладно, но днем воздух прогреется до +20 +22 градусов в западной части, на остальной территории Украины ожидается от +16 до +19 градусов.

В Киеве будет солнечно и сухо, ночью +6 +8 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

В пятницу, 20 мая, воздух в Украине прогреется выше +20 градусов и будет сухо и солнечно. Местами ожидается до +22 +25 градусов. Немного прохладнее будет только на востоке страны, от +17 до +20 градусов.

В Киеве без осадков, солнечно. Ночью +9 +11 градусов, днем до +23 градусов.

А на выходных снова придут сильные грозы и упадет температура воздуха до +15 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 20 мая