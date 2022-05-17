Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнози

У вівторок, 17 травня, грози очікуються тільки в західних областях країни. На решті території країни буде сухо і сонячно.

Нічна температура повітря складе від + 6 до +9 градусів, на півдні від +11 до + 14 градусів. Вдень буде тепло, від +18 до +20 градусів, у південній частині прогріється до +22 + 24 градусів.

У Києві очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі + 7 +9 градусів, вдень прогріється до +18 + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 травня

У середу, 18 травня, в Україні пройдуть дощі та похолодає. Опади очікуються на півночі, в центральних областях і на сході. Зачепить також Вінницю, Житомир та Хмельницький. Місцями можливі зливи. Сухо буде тільки в західних областях.

Нічна температура повітря впаде, очікується від + 3 до +5 градусів, на заході до +7 градусів, на півдні від +10 до + 13 градусів.

Вдень також буде прохолодніше, від +11 до + 15 градусів. Більш висока температура очікується в південних і східних областях, від +16 до +18 градусів.

У Києві пройде дощ, можливий сильний вітер. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 18 травня

Але вже в четвер сонячна і тепла погода повернеться в Україну. Вночі буде прохолодно, але вдень повітря прогріється до +20 +22 градусів у західній частині, на решті території України очікується від +16 до +19 градусів.

У Києві буде сонячно і сухо, вночі +6 +8 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

У п'ятницю, 20 травня, повітря в Україні прогріється вище +20 градусів і буде сухо і сонячно. Місцями очікується до + 22 + 25 градусів. Трохи прохолодніше буде тільки на сході країни, від +17 до +20 градусів.

У Києві без опадів, сонячно. Вночі + 9 +11 градусів, вдень до + 23 градусів.

А на вихідних знову прийдуть сильні грози та впаде температура повітря до +15 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 20 травня