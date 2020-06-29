Погода в июле принесет жару и засуху: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в июле будет жаркой. Температура превысит средние показатели многолетних значений, но местами будет дождливо. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра, а вот народный синоптик Леонид Горбань считает, что июль временами будет засушливым.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура будет +20+25 градусов, а в горах +16+17. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Осадки, по данным гидрометцентра будут в норме (36-95 мм), но в Карпатском регионе - больше (104-165 мм).

В Укргидрометцентре также отметили, что июль в Украине, как правило, является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, а также жаркими засушливыми периодами.

А вот Леонид Горбань, народный синоптик, говорит, что в июле будет жарко, количество осадков уменьшится по сравнению с июнем. В первой декаде следует ждать значений +27+32 градусов. А вот с 12 по 15 число станет прохладнее. Потом - с 16 по 23 июля - вернется летняя жара в +28+30. До конца месяца жара снова спадет до +24+26.

Осадки в июле ожидаются в начале месяца и в третьей декаде. А средина июля будет засушливой, считает Горбань.

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