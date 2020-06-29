Погода в липні принесе спеку і засуху: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні в липні буде спекотною. Температура перевищить середні показники багаторічних значень, але місцями дощитиме. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру, а ось народний синоптик Леонід Горбань вважає, що липень часом буде посушливим.

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура буде +20+25 градусів, а в горах +16+17. Це на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Опади, за даними гідрометцентру будуть в нормі (36-95 мм), але в Карпатському регіоні - більше (104-165 мм).

В Укргідрометцентрі також зазначили, що липень в Україні, як правило, є найтеплішим місяцем року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами, а також жаркими посушливими періодами.

А ось Леонід Горбань, народний синоптик, говорить, що в липні буде жарко, кількість опадів зменшиться у порівнянні з червнем. В першій декаді слід чекати значень +27+32 градусів. А ось з 12 по 15 число стане прохолодніше. Потім - з 16 по 23 липня - повернеться літня спека до +28+30. До кінця місяця спека знову спаде до +24+26.

Опади у липні очікуються на початку місяця і в третій декаді. А середина липня буде посушливою, вважає Горбань.

Як ми писали раніше, Закарпаття знову затопило, причому стихія вдарила удвічі сильніше.

Також повідомлялося, що з Росії "валить" радіоактивний вітер, з'явилася карта забруднень.