Погода снова испортится: синоптики уточнили прогноз на начало апреля

Погода в Украине в первые дни апреля будет нестабильной и не самой благоприятной. Как сообщают синоптики, после резкого похолодания и снега, в Украине немного потеплеет, но уже в конце недели страну начнет заливать дождями.

В пятницу, 3 апреля, кратковременные дожди захватят западные и северные области, а также часть центральных областей. Температура воздуха на западе составит от +7 до +11 градусов днем, ночью от -1 до +1 градуса. На севере днем от +10 до +12 градусов, ночью около -1 градуса. Ожидается штормовой ветер до 12 м/с.

В южных областях будет солнечно и сухо, ночью +2 +4 градуса, днем прогреется до +10 +12 градусов. На востоке сухо, без осадков. Ночная температура воздуха составит 0 +2 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ночью 0 +2 градуса, днем +10 +12 градусов.

В Киеве 3 апреля ожидается дождь, ветер с порывами до 12 м/с. Ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +11 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на 3 апреля

В субботу, 4 апреля, дожди охватят почти все регионы Украины, а температура немного снизится. Сухо будет только на севере страны и в некоторых западных областях.

На востоке кратковременные дожди, ночью от +2 до +4 градусов, днем от +10 до +12 градусов. Южные области накроет дождями, ночью от +2 до +4 градусов, днем от +8 до +10 градусов, местами до +12 градусов.

На западе снова похолодает, синоптики прогнозируют дожди. Ночная температура составит от -1 до +2 градусов, днем воздух прогреется всего до +3 +5 градусов.

В северных областях сухо, но облачно. Ночью +2 +4 градуса, днем +6 +8 градусов.

В центре пройдут кратковременные дожди, температура ночью составит +2 +4 градуса, днем ожидается от +7 до +9 градусов.

В Киеве 4 апреля сухо, небольшая облачность, ветер порывистый, до 12 м/с. Ночью от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на 4 апреля

Тем временем, в среду, 1 апреля, во всех областях Украины будет солнечно и сухо, однако температура воздуха будет довольно низкой.

На востоке страны небольшая облачность, без осадков. Ночью от -3 до -6 градусов, днем прогреется всего до +4 +6 градусов, местами до +7 градусов.

В южных областях без осадков, облачно. Ночью от -3 до -5 градусов, в Крыму -1 +1 градус, днем от +6 до +8 градусов.

На севере сухо, ночью -4 -6 градусов, днем ожидается от +4 до +6 градусов. В западных областях без осадков. Ночная температура опустится до -4 -6 градусов, местами до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.

В центральной части страны облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью от -4 до -6 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

В Киеве 1 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, сухо. Ночью от -3 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине на 1 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали новый прогноз погоды на апрель.