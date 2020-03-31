Погода знову зіпсується: синоптики уточнили прогноз на початок квітня

Погода в Україні у перші дні квітня буде нестабільною і не найсприятливішою. Як повідомляють синоптики, після різкого похолодання і снігу, в Україні трохи потеплішає, але вже в кінці тижня країну почне заливати дощами.

У п'ятницю, 3 квітня, короткочасні дощі захоплять західні та північні області, а також частину центральних областей. Температура повітря на заході складе від +7 до +11 градусів вдень, вночі від -1 до +1 градуса. На півночі вдень від +10 до +12 градусів, вночі близько -1 градуса. Очікується штормовий вітер до 12 м/с.

У південних областях буде сонячно і сухо, вночі +2 +4 градуси, вдень прогріється до +10 +12 градусів. На сході сухо, без опадів. Нічна температура повітря становитиме 0 +2 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, вночі 0 +2 градуси, удень +10 +12 градусів.

У Києві 3 квітня очікується дощ, вітер з поривами до 12 м/с. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на 3 квітня

У суботу, 4 квітня, дощі охоплять майже всі регіони України, а температура трохи знизиться. Сухо буде тільки на півночі країни та в деяких західних областях.

На сході короткочасні дощі, вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +10 до +12 градусів. Південні області накриє дощами, вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +8 до +10 градусів, місцями до +12 градусів.

На заході знову похолодає, синоптики прогнозують дощі. Нічна температура складе від -1 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

У північних областях сухо, але хмарно. Вночі +2 +4 градуси, вдень +6 +8 градусів.

У центрі пройдуть короткочасні дощі, температура вночі складе +2 +4 градуси, вдень очікується від +7 до +9 градусів.

У Києві 4 квітня сухо, невелика хмарність, вітер поривчастий, до 12 м/с. Вночі від +2 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні на 4 квітня

Тим часом, в середу, 1 квітня, в усіх областях України буде сонячно і сухо, однак температура повітря буде досить низькою.

На сході країни невелика хмарність, без опадів. Вночі від -3 до -6 градусів, вдень прогріється до +4 +6 градусів, місцями до +7 градусів.

У південних областях без опадів, хмарно. Вночі від -3 до -5 градусів, в Криму -1 +1 градус, вдень від +6 до +8 градусів.

На півночі сухо, вночі -4 -6 градусів, вдень очікується від +4 до +6 градусів. У західних областях без опадів. Нічна температура опуститься до -4 -6 градусів, місцями до -8 градусів. Вдень повітря прогріється до +4 +6 градусів.

В центральній частині країни хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі від -4 до -6 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

У Києві 1 квітня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо. Вночі від -3 до -5 градусів, удень повітря прогріється до +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні на 1 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали новий прогноз погоди на квітень.