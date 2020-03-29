Холодно и мокро: синоптики дали новый прогноз погоды на апрель

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайший месяц будет не очень ласковой

Погода в Украине в начале 2020 года поражала жителей своими аномальными перепадами и резкими изменениями. Несмотря на теплую и мягкую зиму, украинцы ощутили и похолодания до умеренных морозов и насладились снегом. Ранее синоптики прогнозировали мягкую и раннюю весну, однако, по уточненным прогнозам народных синоптиков, стало ясно, что апрель будет холодным и дождливым и настоящее потепление в Украину придет только после Пасхи.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, начало апреля будет прохладным и дождливым. Кроме того, в апреле возможны ветра, сильные, местами до штормовых значений.

"В начале апреля будет прохладная погода, пройдут небольшие дожди. С середины первой декады показатели температуры начнут расти. После 10 апреля потепление продолжится - с небольшими перерывами на несколько дней, по ночам возможны заморозки. Небольшое потепление придет перед Пасхой, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше осадков. Значительного повышения температуры придется подождать", - рассказал Деркач.

Еще один народный синоптик, Леонид Горбань, пообещал украинцам в апреле затяжные дожди.

Он отметил, что пасмурная погода будет преследовать Украину до самой Пасхи. Температура в апреле будет колебаться в пределах +5 +11 градусов, и только после 20 апреля стоит рассчитывать на повышение до +20 градусов.

А вот май, по прогнозу Горбаня, будет сухим и жарким, до +28 +32 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на лето в 2020 году.