Погода на День Киева: испортят ли холод и дождь праздник?

Погода 30 мая в День Киева принесет дожди и похолодание. К слову, портиться погодные условия начнут уже в субботу, 29 мая. Поэтому, если вы решили отправиться на прогулку по городу, советуем подготовиться.
Детальный прогноз погоды в Киеве на 29 и 30 мая - смотрите в нашем материале ниже.
По данным портала Gismeteo, в субботу и воскресенье максимально столбики термометров днем поднимутся всего до 18 градусов тепла.
Кроме того, столицу будет заливать дождями.
Погода в Киеве 30 мая (meteo.gov.ua)
Эксперты Укргидрометцентра сообщают, что в ночь на 30 мая температура воздуха составит 10...12 градусов тепла. Днем киевлян ждут 16...18 градусов с отметкой "+". В субботу будет чуть-чуть теплее - +19...+21.
Погода в Киеве 30 мая (meteo.gov.ua)
Сайт Sinoptik пишет, что в течение всего дня, 30 мая, в Киеве будет держаться облачная погода. Ближе к вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.
Погода в Киеве 30 мая (meteo.gov.ua)
Синоптик Наталья Диденко говорит, что в столице 29-30 мая ожидается "дождь-прояснение, дождь-прояснение". Ну, и похолодание.
"Поэтому берите с собой зонты, одноразовые дождевики, соответствующую обувь, чай-кофе в термокружки, немного денег для Андреевского спуска и на этно-ярмарку в музей Гончара, а также что-то теплее одевайте. Будете подготовлены - будут хорошие впечатления", - советует Диденко.
Как сообщает Gismeteo, в воскресенье вечером дороги в Киеве будут мокрыми, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ДТП.
Погода на дорогах столицы 29 и 30 мая (gismeteo.ua)
Еще наши предки заметили, что погода летом будет именно такой, какой она является 30 мая.
Также считалось, что если луна родилась в дождливый день - это к мокрому лету, а если еще дует северный ветер - к холодному лету.
Ранее народный синоптик ошарашил украинцев прогнозом на июнь.
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