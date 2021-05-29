Погода на День Киева: испортят ли холод и дождь праздник?

По данным портала Gismeteo, в субботу и воскресенье максимально столбики термометров днем поднимутся всего до 18 градусов тепла.

Кроме того, столицу будет заливать дождями.

Погода в Киеве 30 мая (meteo.gov.ua)

Эксперты Укргидрометцентра сообщают, что в ночь на 30 мая температура воздуха составит 10...12 градусов тепла. Днем киевлян ждут 16...18 градусов с отметкой "+". В субботу будет чуть-чуть теплее - +19...+21.

Погода в Киеве 30 мая (meteo.gov.ua)

Сайт Sinoptik пишет, что в течение всего дня, 30 мая, в Киеве будет держаться облачная погода. Ближе к вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.

Погода в Киеве 30 мая (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталья Диденко говорит, что в столице 29-30 мая ожидается "дождь-прояснение, дождь-прояснение". Ну, и похолодание.

"Поэтому берите с собой зонты, одноразовые дождевики, соответствующую обувь, чай-кофе в термокружки, немного денег для Андреевского спуска и на этно-ярмарку в музей Гончара, а также что-то теплее одевайте. Будете подготовлены - будут хорошие впечатления", - советует Диденко.

Погода на дорогах Киева

Как сообщает Gismeteo, в воскресенье вечером дороги в Киеве будут мокрыми, поэтому водителям следует быть предельно осторожными, чтобы не попасть в ДТП.

Погода на дорогах столицы 29 и 30 мая (gismeteo.ua)

Народный прогноз погоды на 30 мая

Еще наши предки заметили, что погода летом будет именно такой, какой она является 30 мая.

Также считалось, что если луна родилась в дождливый день - это к мокрому лету, а если еще дует северный ветер - к холодному лету.