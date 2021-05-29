Погода на День Києва: чи зіпсують холод і дощі свято?

За даними порталу Gismeteo, в суботу та неділю максимально стовпчики термометрів вдень піднімуться всього до 18 градусів тепла.

Крім того, столицю заливатиме дощами.

Погода в Києві 30 травня (meteo.gov.ua)

Експерти Укргідрометцентру повідомляють, що в ніч на 30 травня температура повітря складе 10...12 градусів тепла. Вдень киян чекають 16...18 градусів з позначкою"+". У суботу буде трохи тепліше - + 19...+21.

Погода в Києві 30 травня (meteo.gov.ua)

Сайт Sinoptik пише, що протягом усього дня, 30 травня, в Києві триматиметься хмарна погода. Ближче до вечора дрібний дощ, який почнеться після обіду, може піти сильніше.

Погода в Києві 30 травня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталія Діденко каже, що в столиці 29-30 травня очікується "дощ-прояснення, дощ-прояснення". Ну, і похолодання.

"Тому беріть з собою парасольки, одноразові дощовики, відповідне взуття, чай-каву в термокружки, трохи грошей для Андріївського узвозу і на етно-ярмарок в музей Гончара, а також щось тепліше одягайте. Будете підготовлені - будуть хороші враження", - радить Діденко.

Погода на дорогах Києва

Як повідомляє Gismeteo, в неділю ввечері дороги в Києві будуть мокрими, тому водіям слід бути гранично обережними, щоб не потрапити в ДТП.

Погода на дорогах столиці 29 і 30 травня (gismeteo.ua)

Народний прогноз погоди на 30 травня

Ще наші предки помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є 30 травня.

Також вважалося, що якщо місяць народився в дощовий день - це до мокрого літа, а якщо ще дме північний вітер - до холодного літа.