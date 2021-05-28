Будет два потопа и сильная жара: синоптик ошарашил прогнозом на июнь

Погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы. Это приведет к двум потопам, а в конце месяца придет жара.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для издания " Сегодня ".

По словам Горбаня, июнь начнется с дождей и прохладной погоды, потом будет почти две недели тепла и солнца, а в конце месяца Украину посетит мощный циклон, которые устроит настоящий "потоп". Температура воздуха будет довольно комфортной, резких перепадов не ожидается, а после 20 июня придет настоящая жара.

"Первые десять дней месяца дождить будет через день-два, а завершится это первым потопом – пройдут ливни с грозой, местами с градом. Дневная температура постепенно опустится с 25-27 градусов до 18-20", - спрогнозировал синоптик.

Потом украинцев ждут почти две недели сухой, но не жаркой погоды. Ночная температура воздуха поднимется до +16 +18 градусов, а днем ожидается потепление до +26 +28 градусов.

В конце июня Украину накроет циклон, который принесет сильные дожди и грозы. Это спровоцирует второй "потоп".

"Ближе к концу месяца – очередной "потоп". С 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже 20 градусов, даже в северных регионах и в Карпатах. После того как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам", - предупредил Горбань.

Этот прогноз подтверждает и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Потепления с первых дней июня ждать не стоит, в начале месяца погода будет прохладной. И лишь вторая половина окажется достаточно жаркой", - сообщила специалист.