Погода будет только ухудшаться: синоптики сделали важное предупреждение

Погода в Украине во вторник, 3 декабря, ожидается неблагоприятной практически во всех областях страны. Температура воздуха будет низкой, до -4 градусов, а во всех областях будет идти мокрый снег, местами с дождем.

Погода на востоке страны ожидается сложная – синоптики предупреждают о сильных дождях с мокрым снегом. Также возможно усиление ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -4 градусов, днем от -1 до +1 градуса, в Днепре до +2 градусов.

В южных областях пройдет дождь, который перейдет в мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. В Крыму дождь с мокрым снегом, усиление ветра до 12 м/с. Ночью -1 +1 градус, днем от +3 до +5 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют метель – снег, мокрый снег, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит -1 -3 градуса, днем ожидается от -1 до +1 градуса.

В западных областях будет идти снег, днем – мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, с порывами до 12 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В центральной части страны дождь и снег с дождем, сильный ветер. Ночью от -1 до -3 градусов, днем от -1 до +2 градусов.

В Киеве 3 декабря будет идти снег, днем – мокрый снег с дождем. Ночью от -1 до -3 градусов, днем ожидается от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 3 декабря

Синоптики сообщают, что с 4 декабря в Украину вернется солнечная и ясная погода, однако температура воздуха будет низкой, ночью возможно похолодание до -5 градусов.

Погода в Украине 4 декабря