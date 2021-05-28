Погода будет омерзительная: синоптики сделали важное предупреждение

На востоке пройдут сильные грозы, в Харькове и Полтаве ожидается ливни. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночью от +14 до +17 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

В южной части страны сильные дожди и ливни прогнозируются в Николаеве и Херсоне, в Одессе – кратковременные дожди, ожидается сильный ветер. Ночная температура в регионе составит +14 +17 градусов, днем ожидается от +21 до =23 градусов, в Херсоне до +26 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +14 +16 градусов, днем +21 +23 градусов.

На севере страны пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Ночью от +13 до +15 градусов, днем +19 +21 градус.

В западной части страны синоптики прогнозируют похолодание, сильные дожди, местами ливни и грозы, а также сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха составит +7 +11 градусов, днем от +15 до +18 градусов.

В центральной части страны ожидаются сильные грозы и ливни. Ночью в регионе от +13 до +15 градусов, днем +19 +21 градус.

В Киеве 29 мая ожидается сильная гроза и кратковременные дожди. Температура воздуха в столице ночью составит +13 +15 градусов, днем ожидается от +17 +19 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 29 мая

В воскресенье, 30 мая, ненастная погода отступит только в южной части страны, в остальных - синоптики прогнозируют грозы. Кроме того, ожидается существенное снижение температуры воздуха во многих областях. На востоке днем снизится до +21 +24 градусов, на юге до +19 +22 градусов. Сильнее всего похолодает на западе и севере страны, там ожидается от +12 до +16 градусов. В центре и на юге днем от +19 до +22 градусов.

В Киеве 30 мая синоптики прогнозируют грозу и дожди. Ночью в столице +10 +12 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 30 мая