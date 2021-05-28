Погода буде огидна: синоптики зробили важливе попередження

На сході пройдуть сильні грози, в Харкові та Полтаві очікується зливи. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.

У південній частині країни сильні дощі та зливи прогнозуються в Миколаєві й Херсоні, в Одесі – короткочасні дощі, очікується сильний вітер. Нічна температура в регіоні складе +14 +17 градусів, вдень очікується від +21 до + 23 градусів, в Херсоні до + 26 градусів. У Криму пройде гроза, вночі + 14 +16 градусів, вдень +21 + 23 градусів.

На півночі країни пройдуть грози, можливі короткочасні дощі. Вночі від +13 до +15 градусів, вдень +19 + 21 градус.

У західній частині країни синоптики прогнозують похолодання, сильні дощі, місцями зливи та грози, а також сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря складе + 7 +11 градусів, вдень від +15 до + 18 градусів.

У центральній частині країни очікуються сильні грози та зливи. Вночі в регіоні від +13 до +15 градусів, вдень +19 + 21 градус.

У Києві 29 травня очікується сильна гроза і короткочасні дощі. Температура повітря в столиці вночі становитиме + 13 +15 градусів, вдень очікується від +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 29 травня

У неділю, 30 травня, непогожа погода відступить тільки в південній частині країни, в інших - синоптики прогнозують грози. Крім того, очікується істотне зниження температури повітря в багатьох областях. На сході вдень знизиться до + 21 +24 градусів, на півдні до +19 + 22 градусів. Найсильніше похолодає на Заході та півночі країни, там очікується від +12 до +16 градусів. У центрі та на півдні вдень від +19 до +22 градусів.

У Києві 30 травня синоптики прогнозують грозу і дощі. Вночі в столиці + 10 +12 градусів, вдень від +16 до + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 30 травня