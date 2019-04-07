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Погода на Благовещение 7 апреля: дожди могут испортить планы

STYLERЖизнь    07.04.2019 - 08:33
Погода на Благовещение 7 апреля: дожди могут испортить планы
Фото: (коллаж РБК-Украина)

В некоторых регионах погода будет малоприятной

7 апреля на территории Украины жителей ожидает солнечная погода, температура поднимется до 20 градусов тепла. Однако в некоторых регионах погода будет малоприятной, пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Дожди будут во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной территории осадков не ожидается, погода преимущественно солнечная.

Погода на Благовещение 7 апреля: дожди могут испортить планыПогода в Украине 7 апреля: (фото: pixabay.com)

Температура воздуха будет колебаться от 15 до 19 градусов днем и от 2 до 5 градусов в ночное время суток. На Закарпатье будет потеплее, столбик термометра покажет 20 градусов.

Погода на Благовещение 7 апреля: дожди могут испортить планыПогода в Украине 7 апреля: (фото: pixabay.com)

В Киеве, как и в большей части регионов, будет светить солнце, а температура поднимется до +15+17 градусов. К слову, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 7-12 метров за секунду.

Напомним, что в Украину идет "летняя" погода. Где и когда будет жарко, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Мы писали, что 7 апреля украинцы празднуют Благовещение, одним из символов которого являются белые голуби на голубом небе, поскольку данные птицы олицетворяют приятную новость.

А также сообщали, что климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

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