ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода на Благовіщення 7 квітня: дощі можуть зіпсувати плани

STYLERЖиття    07.04.2019 - 08:33
Погода на Благовіщення 7 квітня: дощі можуть зіпсувати плани
Фото: (колаж РБК-Україна)

У деяких регіонах погода буде малоприємною

7 квітня на території України жителів очікує сонячна погода, температура підніметься до 20 градусів тепла. Проте в деяких регіонах погода буде малоприємною, пройдуть дощі. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Дощі будуть у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та Житомирській областях. На решті території опадів не очікується переважно сонячна погода.

Погода на Благовіщення 7 квітня: дощі можуть зіпсувати планиПогода в Україні 7 квітня: (фото: pixabay.com)

Температура повітря буде коливатися від 15 до 19 градусів, вдень від 2 до 5 градусів у нічний час доби. На Закарпатті буде тепліше, стовпчик термометра покаже 20 градусів.

Погода на Благовіщення 7 квітня: дощі можуть зіпсувати планиПогода в Україні 7 квітня: (фото: pixabay.com)

У Києві, як і в більшій частині регіонів, світитиме сонце, а температура підніметься до +15+17 градусів. До речі, вітер очікується південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Нагадаємо, що в Україну йде "річна" погода. Де та коли буде жарко, розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Ми писали, що 7 квітня українці святкують Благовіщення, одним з символів якого є білі голуби на блакитному небі, оскільки дані птиці уособлюють приємну новину.

А також повідомляли, що кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернуться дощі В Україні на вихідних очікується до +19
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Погода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся