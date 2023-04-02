Погляньте, що сталося з "українською Кардаш'ян": знову лягла під ніж і тепер спокушає іноземців

Де тепер Альона і чим займається

Після того як дівчина покаталася Європою, зокрема, Польшею, Австрією, курортами Греції, вона осіла на східному узбережжі Америки. Модель постить багато фото з Нью-Йорку, їздить на відпочинок до Майямі. Про війну в Україні, Альона, чого й варто було очікувати, не згадує.

Нещодавно дівчина зізналася, що в неї виявили доброякісну пухлину грудей. З чим вона відправилася до Дубаю, де лягла під ніж, заразом змінивши імпланти - на більші та іншої форми.

Наприкінці 2022-го Альона змінила зовнішність, перетворившись з фатальної брюнетки, на милу білявку. Ще вона змінила форму брів, нарешті переставши їх ламінувати стирчаком на самого лоба.

Альона Омович у 2023 році (фото: instagram.com/alena_omovych)

Альона окрім свого Insragram, де у неї 2,2 млн фоловерів, активно рекламує свій OnlyFans і VIP-Telegram-бот. Там обрані за гроші можуть роздивитися те, що ще не побачили з її відкритих соцмереж.

Останні фото моделі (фото: instagram.com/alena_omovych)

Що відомо про Альону і як вона виглядала на початку трансформацій

Альона Омович до заміжжя (зараз за чутками вона розлучена) носила прізвище Богданова. Вона народилася в Києві в 1993 році. З 15 років стала моделлю, а у двадцятирічному віці - блогеркою.

Так Альона виглядала 2015 року (фото: instagram.com/alena_omovych)

Спочатку дівчина ділилася зі своїми фоловерами секретами стрункої фігури: програмами тренувань, режимом харчування. А потім захопилась пластичними операціями.

Фото 2020 року (instagram.com/alena_omovych)

Якось Альона вирішила вразити своїх шанувальників і зробила маммопластику. Операція, за словами блогерки, не вдалася. Після цього перероблювала груди модель ще тричі і кожного разу у бік збільшення. Остання, згадана вище операція, була зроблена в березні 2023 року.

Крім того, Альона позбавилася прямого носа, зробивши модну "прищіпку", поставила імпланти в сідниці - двічі, зробила операцію "котячий погляд", встановила вініри, а також регулярно робить уколи в губи, вилиці, підборіддя.

Так Омович виглядала до перетворення на білявку (фото 2022 року, instagram.com/alena_omovych)