Взгляните, что случилось с "украинской Кардашьян": снова легла под нож и теперь соблазняет иностранцев

Где теперь Алена и чем занимается

После того как девушка покаталась по Европе, в частности, Польше, Австрии, курортам Греции, она осела на восточном побережье Америки. Модель постит много фото из Нью-Йорка, ездит на отдых в Майами. О войне в Украине, Алена, чего и стоило ожидать, не упоминает.

Недавно девушка призналась, что у нее обнаружили доброкачественную опухоль груди. С чем она отправилась в Дубай, где легла под нож, заодно сменив импланты - на большие и другой формы.

В конце 2022-го Алена сменила внешность, превратившись из роковой брюнетки, в милую блондинку. Еще она изменила форму бровей, наконец перестав их ламинировать торчком на самый лоб.

Алена Омович в 2023 году (фото: instagram.com/alena_omovych)

Алена помимо своего Insragram, где у нее 2,2 млн фолловеров, активно рекламирует свой OnlyFans и VIP-Telegram-бот. Там избранные за деньги могут рассмотреть то, что еще не увидели из ее открытых соцсетей.

Последние фото модели (фото: instagram.com/alena_omovych)

Что известно об Алене и как она выглядела в начале трансформаций

Алена Омович до замужества (сейчас по слухам она разведена) носила фамилию Богданова. Она родилась в Киеве в 1993 году. В 15 лет стала моделью, а в двадцатилетнем возрасте - блогершей.

Так Алена выглядела в 2015 году (фото: instagram.com/alena_omovych)

Сначала девушка делилась со своими фолловерами секретами стройной фигуры: программами тренировок, режимом питания. А потом увлеклась пластическими операциями.

Фото 2020 (instagram.com/alena_omovych)

Однажды Алена решила поразить своих поклонников и сделала маммопластику. Операция, по словам блогерши, не удалась. После этого переделывала грудь модель еще трижды и каждый раз в сторону увеличения. Последняя, упомянутая выше операция, была сделана в марте 2023 года.

Кроме того Алена избавилась от прямого носа, сделав модную "прищепку", поставила импланты в ягодицы - дважды, сделала операцию "кошачий взгляд", установила виниры, а также регулярно делает уколы в губы, скулы, подбородок.

Так Омович выглядела до превращения в блондинку (фото 2022 года, instagram.com/alena_omovych)