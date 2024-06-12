Погіршують алергію: 4 ознаки, що час замінити подушки

Чому треба міняти подушки і як часто

Загальна рекомендація щодо регулярності заміни подушок - кожні два роки. В деяких випадках, залежно від рекомендацій виробника, подушки замінюють раніше.

Як зазначає Кеннет Мендес, президент Американського фонду боротьби з астмою та алергією, це зумовлено тим, що за два роки використання близько 10 відсотків, а іноді й більше, ваги подушки можуть становити мертві пилові кліщі та результати їхньої життєдіяльності.

Пилові кліщі - це крихітні комахи, які можуть жити практично скрізь в оселі, особливо на покритих тканиною предметах. Окрім того, що на них може бути алергія, підвищується реакція організму на інші алергени.

Коли подушки необхідно замінити

Окрім використання часу як індикатора, існують додаткові ознаки, які сигналізують про те, що настав час замінити подушки.

Подушки знебарвилися

З часом подушки знебарвлюються від частого використання. Зміна кольору вказує на накопичення поту, жиру та відмерлих клітин шкіри.

Це може створити сприятливе середовище для розмноження бактерій та алергенів, що ставить під загрозу гігієнічність подушки та здоров'я.

Подушки втратили форму

Подушка, яка втратила форму, більше не забезпечує належної підтримки шиї та голови під час сну. А це може призвести до дискомфорту, болю в шиї та погіршення якості сну

Існує спосіб перевірити, чи достатньо подушка стримає форму, склавши подушку навпіл; якщо вона не повернеться до своєї початкової форми, прийшов час її замінити.



Подушки неприємно пахнуть

Подушку, яка неприємно пахне попри прання, радять якнайшвидше замінити. Адже, за словами Американського фонду боротьби з астмою та алергією, неприємний запах, може бути ознакою плісняви - якщо ви спите на подушці з вологим волоссям.

Деякі люди мають алергію на певні види плісняви, але її вдихання становить ризик для здоров'я навіть для людей, які не мають алергії.

З'явилася або погіршилася алергія

Якщо вночі або після того, як ви спали на подушці, з'явилися або погіршилися симптоми алергії, це може бути ознакою того, що подушка зібрала алергени, які викликають таку реакцію.

Насамперед можна спробувати випрати подушку, але, якщо симптоми не зникають після прання, прийшов час подумати про її заміну.