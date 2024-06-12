Ухудшают аллергию: 4 признака, что пора заменить подушки

Почему нужно менять подушки и как часто

Общая рекомендация по регулярности замены подушек - каждые два года. В некоторых случаях в зависимости от рекомендаций производителя подушки заменяют раньше.

Как отмечает Кеннет Мендес, президент Американского фонда по борьбе с астмой и аллергией, это обусловлено тем, что за два года использования около 10 процентов, а иногда и больше, веса подушки могут составлять мертвые пылевые клещи и результаты их жизнедеятельности.

Пылевые клещи - это крошечные насекомые, которые могут жить практически везде в доме, особенно на покрытых тканью предметах. Кроме того, что на них может быть аллергия, повышается реакция организма на другие аллергены.

Когда подушки необходимо заменить

Кроме использования времени в качестве индикатора, существуют дополнительные признаки, которые сигнализируют о том, что пора заменить подушки.

Подушки обесцветились

Со временем подушки обесцвечиваются от частого использования. Изменение цвета указывает на накопление пота, жира и отмерших клеток кожи.

Это может создать питательную среду для размножения бактерий и аллергенов, что ставит под угрозу гигиеничность подушки и здоровье.

Подушки потеряли форму

Подушка, потерявшая форму, больше не обеспечивает должной поддержки шеи и головы во время сна. А это может привести к дискомфорту, боли в шее и ухудшению качества сна.

Существует способ проверить, достаточно ли подушка сдержит форму, сложив подушку пополам; если она не вернется в свою первоначальную форму, пришло время ее заменить.



Подушки неприятно пахнут

Подушку, которая неприятно пахнет несмотря на стирку, советуют как можно быстрее заменить. Ведь, по словам Американского фонда борьбы с астмой и аллергией, неприятный запах может быть признаком плесени - если вы спите на подушке с влажными волосами.

Некоторые люди имеют аллергию на определенные виды плесени, но ее вдыхание представляет риск для здоровья даже для людей, не имеющих аллергии.

Появилась или ухудшилась аллергия

Если ночью или после того, как вы спали на подушке, появились или ухудшились симптомы аллергии, это может являться признаком того, что подушка собрала аллергены, вызывающие такую реакцию.

В первую очередь можно попытаться постирать подушку, но если симптомы не исчезают после стирки, пришло время подумать о ее замене.