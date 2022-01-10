Как часто нужно менять постельное белье: эти советы уберегут вас от неприятностей
Смена постельного белья необходима для личной гигиены каждого человека. Однако многие люди не знают, как часто нужно менять постель и к каким неприятным последствиям может привести затягивание этой процедуры.
Как несвежее белье может навредить вашему здоровью и как часто нужно менять постель – читайте в материале ниже.
Почему несвежее постельное белье очень опасно
Пылевые клещи. На постельном белье всегда остаются частички омертвевших тканей, кожного покрова, волос, пота. А это отличная среда для размножения различных паразитов, в том числе и клещей.
Это приводит к раздражению кожи, появлению респираторных заболеваний, которые могут перейти быстро в хроническую форму.
Инфекции. В жару или в очень теплом помещении человека могут подстерегать и другие неприятности – бактерии и грибки. Наволочки и простыни пропитываются потом, становятся влажными и создают идеальную среду для возникновения и размножения патогенных микроорганизмов.
За одну неделю их количество может резко вырасти в геометрической прогрессии и их станет больше, чем в туалете. Это приводит к появлению астмы, пневмонии и онихомикозов (грибковых инфекций)
Аллергические реакции. Несвежая постель вызывает раздражение слизистой оболочки носа и глаз. И от накопленных загрязнений может появиться акне, высыпания и даже ранние признаки старения кожи.
Как влияет белье на качество сна
Ночью человеку необходимо снять всю усталость, напряжение и набраться сил для следующего дня. Запах свежести от постельного белья очень к этому располагает.
Как показывают исследования, мятая и не очень чистая постель не дает полноценно расслабиться и отдохнуть.
Кроме того, тело перед сном нужно обязательно освежиться в душе, а женщинам нужно обязательно смывать макияж. Это позволяет избежать быстрого загрязнения постели.
Когда нужно менять постельное белье
Частота смены постельного белья в какой-то степени зависит от привычек, культурных традиций и некоторых бытовых нюансов. Но есть общие правила для всех:
- Полуторные комплекты на одного человека пачкаются не так уж и быстро – в среднем их менять можно раз в две недели.
- Наволочки на подушках нужно менять один раз в неделю.
- Двуспальный комплект нужно менять раз в 7-10 дней.
- Летом постельное белье меняется чаще, зимой – чуть реже.
- Если человек заболел, то после выздоровления постель нужно сразу же полностью поменять, чтобы уничтожить микробы.
- Стирать постельное белье нужно при температуре 70 градусов – горячая вода убивает бактерии.
- Сушить постельное белье нужно в помещении, которое хорошее проветривается. Или на свежем воздухе.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, как часто нужно убирать в доме.
А также рассказывали о том, что эксперт поделилась советами, как складывать компактно вещи в шкафу.