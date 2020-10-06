Погибший в катастрофе Ан-26 будет похоронен рядом с отцом, который умер после падения Ил-74

Погибший курсант (коллаж: РБК-Украина)

Мать похоронит погибшего сына рядом с отцом, который умер в Ил-74

Погибшего в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области курсанта Александра Скочкова похоронят рядом с отцом Игорем Скочковым, который шесть лет назад погиб после крушения самолета Ил-74 в Луганской области.

Об этом рассказала мать курсанта Оксана Скочкова, сообщает Громадське. По словам женщины, парень был достойным летчиком. Кроме того, он заменил своей сестре отца.

Александра Скочкова похоронят в среду, 7 октября, в Мелитополе. Молодому курсанту было всего лишь 20 лет. Он учился на третьем курсе университета имени Кожедуба.

Александр решил стать летчиком потому что его отец был штурманом авиационной эскадрильи 25 гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ.

Игорь Скочков также погиб в небе. Военный транспортник Ил-76 потерпел крушение после того, как его сбили боевики. Инцидент произошел 14 июня 2014 года над Луганском. Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

Напомним, в Харькове попрощались с погибшими в катастрофе Ан-26. Курсантов и офицеров похоронили на месте трагедии, возле трассы под Чугуевом.

Ранее мы писали о том, что вдову летчика Ан-26 унизили в школе. Жена погибшего штурмана Алексея Остапенко пришла в гимназию, в которую хотела отдать свою дочь, но ей отказали и предложили посадить ребенка кому-то на колени в классе.