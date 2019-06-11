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Загиблих може бути більше: відео та фото пожежі в Одеській психлікарні

STYLERПодії    11.06.2019 - 08:11
Загиблих може бути більше: відео та фото пожежі в Одеській психлікарні
Пожежа в Одеській психлікарні (фото: dumskaya.net)

Пожежа в психіатричній лікарні Одеси була такої сили, що горіли дерева, які ростуть неподалік

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні, розташованої за адресою вулиця Академіка Воробйова, спалахнула в понеділок, 10 червня. Вона забрала життя шести осіб. Відомо, що горіло ветеранське відділення лікарні, де в тому числі були лежачі хворі, пише "Думська".

Повідомляється, що жертв може бути більше. На момент виникнення пожежі в будівлі перебував 57 осіб, серед яких і три працівника лікарні. З самого відділення евакуювали 15 осіб. Серед загиблих - медсестра лікарні.

Пожежа в Одеській психлікарні (фото: dumskaya.net)

За словами очевидців, вогонь дуже швидко охопив відділення №7, в якому проходили лікування ветерани Другої світової та Афганістану. Кажуть, що "звідти лунали несамовиті крики людей".

Площа пожежі перевищила 500 квадратних метрів. Очевидці трагедії кажуть, що вогонь охопив навіть дерева, які ростуть поруч.

Пожежа в Одеській психлікарні (фото: dumskaya.net)

За станом на 23:26 у ДСНС повідомили, що загоряння у відділенні було ліквідовано. Також там розповіли, що гасіння пожежі ускладнював низький тиск в гідрантах.

Пожежа в Одеській психлікарні (відео: YouTube/Думська)

Відразу після ліквідації пожежі з відділення дістали тіла чотирьох осіб - трьох пацієнтів і медсестру. Пізніше в лікарні від отруєння димом померло ще дві людини. Ще кілька людей у лікарні у важкому стані.

Пожежа в Одеській психлікарні (відео: YouTube/Думська)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у потязі Київ-Херсон сталося загоряння, і вагон почав наповнюватися димом. Ситуація ускладнювалася тим, що НП сталася пізно вночі, коли всі пасажири спали.

Також ми писали про те, що одна з пасажирок "Суперджета" загинула в хвості літака в аеропорту Шереметьєво в Москві, намагаючись врятувати дітей.

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