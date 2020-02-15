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Погибнуть может много жителей планеты: эпидемиологи озвучили страшный прогноз по коронавирусу

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 20:51
Погибнуть может много жителей планеты: эпидемиологи озвучили страшный прогноз по коронавирусу
Коронавирусом может заразиться более половины жителей планеты (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус из Уханя может распространиться по всему миру с большой скоростью

Коронавирус из Китая продолжает убивать людей и распространяться по всем странам земного шара. Врачи и ученые пытаются изучить новый вирус и найти против него вакцину и лечение. Однако самое сложное – это то, что вирус постоянно мутирует и вся информация о нем неточная.

Ранее считалось, что возбудителем вируса стали дикие животные, которые продавались на рынке в китайской провинции Ухань. Позже выяснилось, что вирус способен передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, а инкубационный период действует от 2 до 14 дней. По факту это означает, что человек с коронавирусом может быть заразен и даже не подозревать об этом практически с первого дня появления симптомов.

По некоторым данным, даже специальные методы защиты способны пропустить вирус в организм человека. Об этом стало известно после того как вирусом заразился медик, который принимал участие в сборе материала для проверки здоровья людей на борту лайнера Diamond Princess. Круизный лайнер был отправлен на карантин в японском порту Йокогама и среди несколько тысяч пассажиров было обнаружено несколько сотен заразившихся, в том числе и у украинцев – членов экипажа корабля.

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като отметил, что сотрудник карантинной службы был защищен, но при этом заразился коронавирусом.

Как пишет британское издание The Guardian, спад эпидемии медики прогнозируют к концу февраля, но если не принять меры, то заразиться смогут почти 60% жителей Земли. По словам главного эпидемиолога Гонконга Габриэля Леуна, есть вероятность того, что процесс распространения вируса существенно усилится.

Он отмечает, что за пределами Китая вирус начал поражать даже тех, кто никогда не был в Ухани. А это может свидетельствовать о том, что распространение вируса может стать масштабным.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус сказал, что ситуация со вспышкой коронавируса – это только верхушка айсберга и все страны должны приложить максимум усилий, чтобы сдержать распространение вируса и максимально препятствовать развитию новых случаев инфицирования.

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