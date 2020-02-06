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Коронавирус из Китая: что спасет от заражения страшной болезнью

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 13:32
Коронавирус из Китая: что спасет от заражения страшной болезнью
Коронавирус из Китая (Коллаж РБК-Украина)

Медики назвали способы, которые помогут не заразиться коронавирусом

Коронавирус из китайской провинции Ухань забрал жизни уже 565 человек, более 28 тысяч человек заражены и всего 1153 человека смогли полностью выздороветь. Вирус распространился уже на 24 страны мира, но все подозрения, которые возникали в Украине – не подтвердились.

Медики просят соблюдать элементарные правила гигиены и объясняют, какие именно профилактические меры помогут сохранить здоровье, пишет ТСН.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует обязательно мыть руки с мылом или обрабатывать их специальным дезинфицирующим средством.

"Тыльные части намыливаем, чтобы моющее средство попало везде, и в межпальцевые пространства. После этого, когда мы уже в течении двух минут помыли, нужно смыть", - советует хирург Роман Балицкий.

Как отмечают специалисты, все вирусы передаются воздушно-капельным путем и именно руки могут стать источником любой инфекции. Дверные ручки, клавиатуры, пожатие рук – все это может представлять угрозу. В офисах самым опасным местом считается лифт – из-за отсутствия вентиляции и постоянного тесного контакта с людьми.

Если возможности помыть руки немедленно нет, а также после посещения общественных мест – врачи советуют не касаться лишний раз руками глаз, носа или рта. Все помещения следует проветривать регулярно, дезинфицировать поверхности, избегать мест большого скопления людей.

При первых симптомах любых вирусных инфекций, кашлять или чихать только в платочек, сгиб локтя и не прикрываться ладонями, чтобы не заразить окружающих.

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