Загинути може багато жителів планети: епідеміологи озвучили страшний прогноз по коронавірусу

Коронавірусом може заразитися більше половини жителів планети (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус з Уханя може поширитися по всьому світу з великою швидкістю

Коронавірус з Китаю продовжує вбивати людей і поширюватися по всіх країнах земної кулі. Лікарі і вчені намагаються вивчити новий вірус і знайти вакцину проти нього і лікування. Проте найскладніше – це те, що вірус постійно мутує і вся інформація про нього неточна.

Раніше вважалося, що збудником вірусу стали дикі тварини, які продавалися на ринку в китайській провінції Ухань. Пізніше з'ясувалося, що вірус здатний передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, а інкубаційний період діє від 2 до 14 днів. По факту це означає, що людина з коронавірусом може бути заразною і навіть не підозрювати про це практично з першого дня появи симптомів.

За деякими даними, навіть спеціальні методи захисту здатні пропустити вірус в організм людини. Про це стало відомо після того, як заразився вірусом медик, який брав участь у зборі матеріалу для перевірки здоров'я людей на борту лайнера Diamond Princess. Круїзний лайнер був відправлений на карантин в японському порту Йокогама і серед кілька тисяч пасажирів було виявлено кілька сотень хворих, в тому числі й в українців – членів екіпажу корабля.

Міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като зазначив, що співробітник карантинної служби був захищений, але при цьому заразився коронавірусом.

Як пише британське видання The Guardian, спад епідемії медики прогнозують до кінця лютого, але якщо не вжити заходів, то заразитися зможуть майже 60% жителів Землі. За словами головного епідеміолога Гонконгу Габріеля Леуна, є ймовірність того, що процес поширення вірусу суттєво посилиться.

Він зазначає, що за межами Китаю вірус почав вражати навіть тих, хто ніколи не був в Ухані. А це може свідчити про те, що поширення вірусу може стати масштабним.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Теодор Гебрейесус сказав, що ситуація зі спалахом коронавірусу – це тільки верхівка айсберга і всі країни повинні докласти максимум зусиль, щоб стримати поширення вірусу і максимально перешкоджати розвитку нових випадків інфікування.