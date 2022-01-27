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Трагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробности

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Ивано-Франковск, Четверг 27 января 2022 16:06
Трагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробности Коллаж РБК-Украина: умер бывший муж Марии Бурмаки
Автор: Роман Мирончук

Мария Бурмака сообщила о трагической новости в своей семье. Дело в том, что в среду, 26 января, умер ее бывший муж Дмитрий Небесийчук, который был отцом ее дочери Ярины.

О смерти экс-супруга Бурмака заявила на своей странице в Facebook.

"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень многое сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память", - написала певица.

Она также показала архивное фото с Дмитрием и дочерью Яриной.

Трагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробности

Мария Бурмака вместе с Дмитрием Небесийчуком и дочерью (фото: facebook.com/maria.burmaka)

Друг Небесийчука нардеп Николай Княжицкий рассказал более подробно о причине трагедии. По его словам, Дмитрий трагически погиб во время пожара в собственном доме.

Инцидент произошел в его родном селе Ильцы Ивано-Франковской области. Княжицкий отметил, что Небесийчук был отличным юристом и основал одну из первых в Киеве частных юридических фирм.

Он также опубликовал фото с Дмитрием, на котором есть и Мария Бурмака.

Трагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробности

Мария Бурмака, Дмитрий Небесийчук и Николай Княжицкий (фото: facebook.com/MykolaKniazhytsky)

Сестра Дмитрия Светлана также запостила несколько архивных фотографий с братом.

Трагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробностиТрагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробностиТрагически погиб экс-муж Марии Бурмаки и отец ее ребенка: подробности

Дмитрий Небесийчук (фото: facebook.com/svitnebes)

Напомним, умер звезда "Узника замка Иф" и "Трудно быть богом" Арнис Лицитис.

Ранее погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов.

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