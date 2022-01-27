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Трагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиці

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Івано-Франківськ, Четвер 27 січня 2022 16:06
Трагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиці Колаж РБК-Україна: помер колишній чоловік Марії Бурмаки
Автор: Роман Мирончук

Марія Бурмака повідомила про трагічну новину у своїй родині. Справа в тому, що в середу, 26 січня, помер її колишній чоловік Дмитро Небесійчук, який був батьком її дочки Ярини.

Про смерть екс-чоловіка Бурмака заявила на своїй сторінці в Facebook.

"Не стало батька Ярини, мого колишнього чоловіка, Дмитра Небесійчука. Двічі ми одружувалися, двічі розходилися. Ніхто не знає, як правильно. Був людиною важкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам'ять", - написала співачка.

Вона також показала архівне фото з Дмитром і дочкою Яриною.

Трагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиці

Марія Бурмака разом з Дмитром Небесійчуком і дочкою (фото: facebook.com/maria.burmaka)

Друг Небесійчука нардеп Микола Княжицький розповів більш детально про причини трагедії. За його словами, Дмитро трагічно загинув під час пожежі у власному будинку.

Інцидент стався в його рідному селі Ільці Івано-Франківської області. Княжицький зазначив, що Небесійчук був відмінним юристом і заснував одну з перших у Києві приватних юридичних фірм.

Він також опублікував фото з Дмитром, на якому є і Марія Бурмака.

Трагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиці

Марія Бурмака, Дмитро Небесійчук та Микола Княжицький (фото: facebook.com/MykolaKniazhytsky)

Сестра Дмитра Світлана також запостила кілька архівних фотографій з братом.

Трагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиціТрагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиціТрагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиці

Дмитро Небесійчук (фото: facebook.com/svitnebes)

Нагадаємо, помер зірка "В'язня замку Іф" і "Важко бути богом" Арніс Ліцітіс.

Раньше загинув 37-річний актор Гаспар Ульєль, який вважався одним з найкрасивіших французів.

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