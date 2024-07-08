Погано спите? Додайте цей мінерал та вирішите проблему

Дієтолог Лаура Кларк підкреслила важливість важливого мінералу, який можна легко включити у свій раціон і який може допомогти спати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог дієтолога.

Що важливо знати

Експерт розглянула переваги магнію та дізналася, чи обов’язково більше означає краще.

Відповідно до блогу Лаури, наше тіло містить приблизно 30 г магнію, який міститься в основному в кістках, потім у м’язах і м’яких тканинах. Лише 1% присутній у наших рідинах у вигляді електроліту, який допомагає регулювати баланс рідини.

Лаура зазначила, що дані опитування показують, що більшість жінок у віці 40-50 років споживають достатню кількість магнію.

Однак молоді люди часто його не добирають, приблизно 20% осіб у віці 20 років не отримують достатньо. Магній відіграє кілька важливих ролей у нашому організмі, включаючи вивільнення енергії з їжі, запобігання скорочення м’язів і згортання крові, передачу нервів, підтримку здоров’я кісток і зубів, посилення імунної функції, підтримку серцевого м’яза та сприяння психологічній функції.

Як отримати магній зі свого раціону

Лаура підкреслила потребу організму в приблизно 300 мг магнію щодня, вказавши, що темно-зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста та брокколі, містять його. Вона також пропонує горіхи, насіння та цільнозернові продукти як інші корисні джерела.

Вона детально розповіла про важливість мінералу, заявивши, що його зв’язок із релаксацією та когнітивною функцією є двома причинами, чому він може бути корисним для жінок у менопаузі. Дослідження також показують зв’язок із поганим настроєм і низьким рівнем магнію.

Розглядаючи перш за все джерела їжі, Лора радить, що додаткові добавки можна розглянути на основі індивідуальних симптомів і лікування, пов’язаного з гормональними коливаннями.