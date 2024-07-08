Плохо спите? Добавьте этот минерал в рацион и решите проблему
Диетолог Лаура Кларк подчеркнула важность важного минерала, который можно легко включить в свой рацион, который может помочь спать.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог диетолога.
Что важно знать
Эксперт рассмотрела преимущества магния и узнала, обязательно ли больше значит лучше.
Согласно блогу Лауры, наше тело содержит примерно 30 г магния, содержащегося в основном в костях, затем в мышцах и мягких тканях. Только 1% присутствует в наших жидкостях в виде электролита, помогающего регулировать баланс жидкости.
Лаура отметила, что данные опроса показывают, что большинство женщин в возрасте 40-50 лет потребляют достаточное количество магния.
Однако молодые люди часто его не подбирают, примерно 20% человек в возрасте 20 лет не получают достаточно. Магний играет несколько важных ролей в нашем организме, включая высвобождение энергии из пищи, предотвращение сокращения мышц и свертывания крови, передачу нервов, поддержание здоровья костей и зубов, усиление иммунной функции, поддержание сердечной мышцы и содействие психологической функции.
Как получить магний из своего рациона
Лаура подчеркнула потребность организма в примерно 300 мг магния каждый день, указав, что темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, содержат его . Она также предлагает орехи, семена и цельнозерновые продукты как другие полезные источники.
Она подробно рассказала о важности минерала, заявив, что его связь с релаксацией и когнитивной функцией является двумя причинами, почему он может быть полезен женщинам в менопаузе. Исследования также показывают связь с плохим настроением и низким уровнем магния.
Рассматривая, прежде всего, источники пищи, Лора советует, что дополнительные добавки можно рассмотреть на основе индивидуальных симптомов и лечения, связанного с гормональными колебаниями.
Узнайте такжесекреты долголетия и счастливой жизни от японцев.
Читайте также, чем питаются люди-долгожители в Коста-Рике.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.