Погано чи добре? Психолог розповіла, як сором'язливість впливає на життя

Чи погано бути сором'язливим

За словами експерта, сором’язливість виступає як важливий аспект соціальної поведінки. З психологічної точки зору, це може вказувати на високий рівень самосвідомості та бажання уникати можливого негативного судження оточуючих.

У більшості випадків це може бути корисним для створення позитивних міжособистісних відносин.

З іншого боку, надмірна сором’язливість може перерости в соціальну анксіозність чи сором’язливість, яка перешкоджає взаємодії та розвитку особистості. Важливо розрізняти здорову сором’язливість від тих ситуацій, коли вона перетворюється на перешкоду для саморозвитку та спілкування.

Надмірна сором’язливість відчутно ускладнює життя людини. Вона спричиняє проблеми в інтимній сфері та заважає повноцінно спілкуватися, знайомитися з новими людьми і знаходити друзів, висловлювати свою думку і захищати власні права.

Навчитися збалансовувати сором’язливість може допомогти самоприйняття, розвиток навичок комунікації та поступове пристосування до соціального середовища.

Як уникати сором'язливості

Можна навчитися ставитися до своєї сором'язливості простіше, з гумором. Не бійтеся про неї говорити. Пам'ятайте, що визнання слабких сторін або недоліків - це половина шляху до перемоги над ними.

Сором'язливість - це не тільки внутрішня скутість, але м'язова напруга. Навчіться розслаблятися за допомогою хорошої музики, танців, теплої ванни або фізичних вправ. Дайте вихід своєму внутрішньому напруженню і з розправленими плечима продовжуй свій шлях.

Також важливо простіше ставитися до невдач. Не дозволяй своїй невпевненості і страху перешкодити насолоджуватися найяскравішими моментами.