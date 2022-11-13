Поганий знак: у Чернівцях біля храмів МП тріснула земля (фото)

Минулого тижня, з 8 по 11 листопада, на Буковині перед московськими церквами тріснула земля і з'явилися великі та маленькі вирви. Як кажуть місцеві жителі - "ніби відчинилися ворота у пекла".

Перший такий обвал стався біля церкви УПЦ МП на вулиці Щербанюка.

Фото: Храм УПЦ МП на вулиці Щербанюка (chas.cv.ua)

Виявилося, що така подія не одна. Схожі воронки з'явилися ще біля кількох храмів – біля собору Свято-Миколаївської церкви, яку використовують УПЦ МП на вулиці Руській, а також на вулиці Буковинській – біля Свято-Введенського жіночого монастиря УПЦ МП.

Земля тріснула ще в чотирьох місцях – у Глибокому, Новоселицькому, Сокирянському та Путильському районах.

Як зазначають у виданні, всі ці обвали сталися за короткий проміжок часу - від дня Дмитра до дня звільнення Херсона.

Старі люди кажуть, що для московської церкви та її священників це дуже поганий знак. Їм варто залишити територію України якнайшвидше.