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Плохой знак: в Черновцах возле храмов МП треснула земля (фото)

Фото: В Черновцах земля треснула возле храмов МП (chas.cv.ua)
Автор: Анна Шиканова

В Черновцах возле церквей Украинской православной церкви московского патриархата начала расходится земля. Трещины с пропастями буквально за одну неделю появились сразу возле нескольких храмов.

Об этом сообщает местное издание "Час".

За прошлую неделю, с 8 по 11 ноября, на Буковине перед московскими церквями треснула земля и появились большие и маленькие воронки. Как говорят местные жители - "как будто открылись ворота в пекла".

Первый такой обвал произошел возле церкви УПЦ МП на улице Щербанюка.

Фото: Храм УПЦ МП на улице Щербанюка (chas.cv.ua)

Оказалось, что такое происшествие не одно. Похожие воронки появились еще возле нескольких храмов - возле собора Свято-Николаевской церкви, которую используют УПЦ МП на улице Русской, а также на улице Буковинской - возле Свято-Введенського женского монастыря УПЦ МП.

Земля треснула еще в четырех местах - в Глибоком, в Новоселицком, Сокирянском и Путильском районах.

Как отмечают в издании - все эти обвалы произошли за короткий промежуток времени - от дня Дмитрия до дня освобождения Херсона.

Старые люди говорят, что для московской церкви и ее священников - это очень плохой знак. Им стоит покинуть территорию Украину как можно быстрее.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Печерской Лавре до сих пор молятся за Россию.

А также рассказывали о том, что на Софии Киевской снова поставили крест, который был сорван ураганом перед началом полномасштабного вторжения.

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УПЦ МП