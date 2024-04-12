"Погані сусіди": що категорично не можна садити разом на городі

Не усі рослини можна садити поряд. Все тому, що таке сусідство пригнічує їхнє зростання та відбиратиме поживні речовини. Тому не вдасться отримати великого врожаю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Помідори та огірки

Такі овочі не можна садити поруч, інакше обидва будуть погано плодоносити.

Все через те, що огірки люблять рясний полив і самі виділяють багато вологи з листя. А помідори навпаки високу вологість не люблять, і через надлишок вологи можуть гнити.

Часник з іншими овочами

Хоча часник може покращити вашу улюблену страву, але його краще не садити поряд з іншими овочами.

Він накопичує сірку в ґрунті, і це загальмує ріст бобових, квасолі та гороху, а також багатьох інших овочів.

Кабачки і огірки

Не варто садити дині і кавуни, а також огірки поруч з кабачками. Як виявилось у цих рослин спільні грибкові захворювання, тому їх краще розділити.

Також кабачки погано ростуть поруч з патисонами і гарбузом.

Найкраще кабачки посадити біля цибулі, буряка, помідорів, редьки та кукурудзи.

Цибулинні рослини

Лілії та тюльпани потрібно садити якнайдалі одне від одного. Такі рослини мають загальні хвороби, тому на них нападають одні й ті самі шкідники.

Важливо, якщо їх садити на невеликому просторі, можна отримати просто розсадник інфекцій.

Морква і петрушка

Якщо посадити моркву біля петрушки та хріну, то вона матиме гіркий присмак. Також не радять садити моркву на грядці з буряком.

Потрібно знати, що морква любить світло, тому в тіні дерев її сіяти не можна.

Соняшник

Коріння соняшників виділяє речовину, яка перешкоджає зростанню сусідніх рослин. Крім того, шкаралупа насіння соняшника містить речовини, які можуть перешкодити зростанню інших рослин.

До того ж соняшники можуть затінювати інші рослини.