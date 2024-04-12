"Плохие соседи": что категорически нельзя сажать вместе на огороде
Не все растения можно сажать рядом. Все потому, что такое соседство угнетает их рост и отнимает питательные вещества. Потому не удастся получить большого урожая.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Помидоры и огурцы
Такие овощи нельзя сажать рядом, иначе оба будут плохо плодоносить.
Все потому, что огурцы любят обильный полив и сами выделяют много влаги из листьев. А помидоры напротив высокую влажность не любят, и из-за избытка влаги могут гнить.
Чеснок с другими овощами
Чеснок может улучшить ваше любимое блюдо, но его лучше не сажать рядом с другими овощами.
Он накапливает серу в почве, и это затормозит рост бобовых, фасоли и гороха, а также многих других овощей.
Кабачки и огурцы
Не стоит сажать дыни и арбузы, а также огурцы рядом с кабачками. Как оказалось, у этих растений общие грибковые заболевания, поэтому их лучше разделить.
Также кабачки плохо растут рядом с патиссонами и тыквой.
Лучше всего кабачки посадить возле лука, свеклы, помидоров, редьки и кукурузы.
Луковичные растения
Лилии и тюльпаны нужно сажать подальше друг от друга. Такие растения имеют общие болезни, поэтому на них нападают одни и те же вредители.
Важно, если их сажать на небольшом пространстве, можно получить просто питомник инфекций.
Морковь и петрушка
Если посадить морковь возле петрушки и хрена, то у нее будет горький привкус. Также не советуют сажать морковь на грядке со свеклой.
Нужно знать, что морковь любит свет, потому в тени деревьев ее сеять нельзя.
Подсолнечник
Корни подсолнечников выделяют вещество, препятствующее росту соседних растений. Кроме того, скорлупа семян подсолнечника содержит вещества, которые могут помешать росту других растений.
К тому же подсолнечники могут затенять другие растения.
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