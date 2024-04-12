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"Плохие соседи": что категорически нельзя сажать вместе на огороде

Пятница 12 апреля 2024 18:23
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"Плохие соседи": что категорически нельзя сажать вместе на огороде Какие растения нельзя сажать вместе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все растения можно сажать рядом. Все потому, что такое соседство угнетает их рост и отнимает питательные вещества. Потому не удастся получить большого урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Помидоры и огурцы

Такие овощи нельзя сажать рядом, иначе оба будут плохо плодоносить.

Все потому, что огурцы любят обильный полив и сами выделяют много влаги из листьев. А помидоры напротив высокую влажность не любят, и из-за избытка влаги могут гнить.

Чеснок с другими овощами

Чеснок может улучшить ваше любимое блюдо, но его лучше не сажать рядом с другими овощами.

Он накапливает серу в почве, и это затормозит рост бобовых, фасоли и гороха, а также многих других овощей.

Кабачки и огурцы

Не стоит сажать дыни и арбузы, а также огурцы рядом с кабачками. Как оказалось, у этих растений общие грибковые заболевания, поэтому их лучше разделить.

Также кабачки плохо растут рядом с патиссонами и тыквой.

Лучше всего кабачки посадить возле лука, свеклы, помидоров, редьки и кукурузы.

Луковичные растения

Лилии и тюльпаны нужно сажать подальше друг от друга. Такие растения имеют общие болезни, поэтому на них нападают одни и те же вредители.

Важно, если их сажать на небольшом пространстве, можно получить просто питомник инфекций.

Морковь и петрушка

Если посадить морковь возле петрушки и хрена, то у нее будет горький привкус. Также не советуют сажать морковь на грядке со свеклой.

Нужно знать, что морковь любит свет, потому в тени деревьев ее сеять нельзя.

Подсолнечник

Корни подсолнечников выделяют вещество, препятствующее росту соседних растений. Кроме того, скорлупа семян подсолнечника содержит вещества, которые могут помешать росту других растений.

К тому же подсолнечники могут затенять другие растения.

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