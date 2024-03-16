Погана кава. 7 ознак того, що вам приготують несмачний напій

Шалені або втомлені баристи

Робота у сфері обслуговування, безсумнівно, не для всіх. Це може бути фізично, розумово та емоційно важка робота.

Хоча навіть у найдосвідченішого баристи може бути невдалий день, зазвичай ви очікуєте спокою та зібраності. Якщо людина пригнічена, ймовірно, їй важче сконцентруватися. А якщо бариста помітно панікує, є більша ймовірність, що він припуститься помилки.

Гучна робота стимера

Приготування молока вимагає навичок. Деякі кав'ярні роблять процес простішим завдяки вбудованим термометрам, але все одно можна припуститися помилки.

Хоча при використанні рослинного молока часто з'являється гучний звук, він також може свідчити про те, що молоко може перегрітися, що не сприятиме отриманню хорошого лате.

Бариста відпочиває під час ажіотажу

Залежно від часу доби, на зміні можуть бути кілька барист. У більш спокійний час деякі працівники кафе можуть прибирати, поповнювати запаси товарів або виконувати інші завдання.

Але якщо стоїть величезна черга, а хтось поповнює запаси кави - це ознака того, що бариста перевантажений роботою і змушений готувати напої швидше.

Тривале приготування кави

Серед бариста та любителів кави точиться багато суперечок про те, чи може чашка еспресо насправді зіпсуватися, і скільки часу для цього потрібно.

Проте, еспресо, як і більшість напоїв, краще пити негайно. Тож якщо ви помітили, що бариста повільно робить шоти еспресо і залишає їх стояти понад хвилину або дві, це не дуже хороший знак.

Неправильний інгредієнт у замовленні

Багато напоїв мають досить прості рецепти, але деякі з них містять несподівані інгредієнти, які мають велике значення.

Найпоширеніший приклад - макіато з карамеллю. Коли клієнти хочуть солодшого напою, вони часто просять додати карамельної крихти. Але насправді солодкість напою надає ванільний сироп.

Непорозуміння у замовленні

Іноді клієнти плутають назву напою, або інгредієнту. Більшість барист звикли до цих помилок, і зазвичай можуть зрозуміти, що люди мають на увазі. Але якщо бариста дивиться розгублено або ставить вам багато запитань для уточнення, можливо, ви не зрозуміли один одного.

Тож ви навряд можете розраховувати на те, що напій приготують правильно.

Грубість до баристи

У більшості випадків, щоб отримати відмінний напій, потрібно всього лише проявити до баристи трохи терпіння і доброти.

Бариста майже ніколи не зробить поганий напій навмисно, але він, безумовно, буде особливо уважним, коли готує напій для ввічливого відвідувача.

Якщо після всього ви не задоволені своїм напоєм, не бійтеся попросити баристу переробити його - однак не будьте грубими в цьому.