Найшкідливіший сорт ковбаси, який не треба купувати навіть для піци

М'ясна нарізка - це часто обов'язкова страва на новорічному столі. Побутує міф, що якісних ковбасних виробів немає, проте це не правда. Варто лиш знати, на що звертати увагу при виборі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на норми ДСТУ та допис дієтолога Наталії Кондратюк в Instagram розповідає, як правильно обирати якісну ковбасу та на що звертати увагу.

Варена ковбаса

Колір

Варена ковбаса та будь-який інший вид виробу не може бути неприродно яскравого кольору. Вона повинна бути блідо-рожевою, а от яскраво-рожеві та малинові кольори можуть свідчити про недобросовісність виробника.

Однак варто знати, що навіть у ковбасу вищого ґатунку додають барвник нітрит натрію. Він робить м'ясо більш привабливого кольору для покупця. На етикетці його позначають як Е250.

У великих дозах речовина є токсичною, але в ковбасні вироби додають безпечну для людини кількість.

Пакування

Воно повинне бути сухим та еластичним. У свіжих ковбас оболонка щільно прилягає до фаршу. Крім того, не повинно бути ніяких дефектів: здуття, плям, деформації.

Копчена ковбаса

Зріз

Зріз повинен бути сухим, гладким і рівномірним. Якщо в ковбасі є шматки сала, тоді воно не повинне бути жовтуватим, коричневим чи іншого неприродного кольору.

Текстура

Копчена ковбаса повинна бути твердою та щільною. Якщо м'ясо легко мнеться пальцями, це означає, що продукт виготовлений неякісно.

Склад

Тут діє головне правило: чим менше інгредієнтів у ковбасі, тим якіснішою вона є. Добавка "глюконо-дельта-лактон" прискорює терміни приготування продукту штучним шляхом. На пакуванні це Е575.

Та найголовніше, щоб на пакуванні було написано "ковбаса" чи "сосиски", а не "м'ясний виріб".

Які "єшки" є небезпечними

Ці харчові барвники є небезпечними у великих дозах:

Е102 - тарган

Е104 - жовтий хінолін

Е107 - жовтий 2G

Е110 - жовтий сонячний

Е122 - азорубін

Е124 - понсо 4R

Е129 - альлюра AC

Е131 - патентний V

Е132 - індіго кармазин

Е133 - діамантовий синій FCF

Їх використовують у кондитерських виробах, желе, напоях, снеках, солодощах. Великі дози можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей.

Небезпечні Е позначені червоним, нейтральні - жовтим, безпечні - зеленим (інфографіка: instagram.com/kondratyuk_nataliia)