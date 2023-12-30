Найшкідливіший сорт ковбаси, який не треба купувати навіть для піци
М'ясна нарізка - це часто обов'язкова страва на новорічному столі. Побутує міф, що якісних ковбасних виробів немає, проте це не правда. Варто лиш знати, на що звертати увагу при виборі.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на норми ДСТУ та допис дієтолога Наталії Кондратюк в Instagram розповідає, як правильно обирати якісну ковбасу та на що звертати увагу.
Варена ковбаса
- Колір
Варена ковбаса та будь-який інший вид виробу не може бути неприродно яскравого кольору. Вона повинна бути блідо-рожевою, а от яскраво-рожеві та малинові кольори можуть свідчити про недобросовісність виробника.
Однак варто знати, що навіть у ковбасу вищого ґатунку додають барвник нітрит натрію. Він робить м'ясо більш привабливого кольору для покупця. На етикетці його позначають як Е250.
У великих дозах речовина є токсичною, але в ковбасні вироби додають безпечну для людини кількість.
- Пакування
Воно повинне бути сухим та еластичним. У свіжих ковбас оболонка щільно прилягає до фаршу. Крім того, не повинно бути ніяких дефектів: здуття, плям, деформації.
Копчена ковбаса
- Зріз
Зріз повинен бути сухим, гладким і рівномірним. Якщо в ковбасі є шматки сала, тоді воно не повинне бути жовтуватим, коричневим чи іншого неприродного кольору.
- Текстура
Копчена ковбаса повинна бути твердою та щільною. Якщо м'ясо легко мнеться пальцями, це означає, що продукт виготовлений неякісно.
- Склад
Тут діє головне правило: чим менше інгредієнтів у ковбасі, тим якіснішою вона є. Добавка "глюконо-дельта-лактон" прискорює терміни приготування продукту штучним шляхом. На пакуванні це Е575.
Та найголовніше, щоб на пакуванні було написано "ковбаса" чи "сосиски", а не "м'ясний виріб".
Які "єшки" є небезпечними
Ці харчові барвники є небезпечними у великих дозах:
- Е102 - тарган
- Е104 - жовтий хінолін
- Е107 - жовтий 2G
- Е110 - жовтий сонячний
- Е122 - азорубін
- Е124 - понсо 4R
- Е129 - альлюра AC
- Е131 - патентний V
- Е132 - індіго кармазин
- Е133 - діамантовий синій FCF
Їх використовують у кондитерських виробах, желе, напоях, снеках, солодощах. Великі дози можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей.
Небезпечні Е позначені червоним, нейтральні - жовтим, безпечні - зеленим (інфографіка: instagram.com/kondratyuk_nataliia)
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