Поездки за границу во времена СССР: что было правдой, а что выдумкой

Советские люди крайне редко ездили в заграничные поездки, их действительно практически "закрывали" в пределах страны. Для поездки нужно было оформить очень много разрешений и справок, а стоимость загранпаспорта была вровень со средней зарплатой.

Свободно поехать в другую страну могли дипломаты и их члены семей, деятели культуры и спорта, сотрудники разведывательных служб, а также высокопоставленные члены партии.

Хотя проблемы с выездом могли быть даже у спортсменов и музыкантов - любая оплошность или подозрение, что они могут не вернуться, приводила к отказу.

А вот обычным гражданам СССР вырваться в тур-поездку даже в Болгарию было невероятно сложно.

Сначала нужно было получить разрешение у начальства. То есть, директор предприятия (завода, организации и так далее), должен был выдать письменное разрешение и положительную характеристику своему сотруднику. И это касалось не только поездки в капиталистические страны, но и посещения других стран СССР.

Далее нужно было получить разрешение и характеристики от главы профкома и политкома. А вот уже было сложнее, приходилось давать взятки и обещать привезти сувениры. И порой приходилось неофициально обещать сувениры всему профкому или политкому.

Если этот этап проходил гладко и сотрудника отпускали посмотреть мир с разрешениями и характеристиками, то можно было начинать оформление загранпаспорта в ОВИРе (Отдел виз и регистрации).

Там нужно было предоставить все справки, разрешения, характеристики, свой паспорт и подробное объяснение, зачем же советскому гражданину понадобилось посетить зарубежную страну, где наверняка "загнивающий капитализм".

Казалось бы, в такой ситуации могло бы помочь приглашение от родственников за границей, которые предлагают приехать к ним в гости. И в некоторых случаях без такого приглашения документы могли завернуть сразу, без оформления.

Но, если документы приняли к рассмотрению и внимательно изучили заявку на выезд за границу - это был еще не конец эпопеи. Подавать такие заявки нужно было за несколько месяцев до предполагаемого выезда, минимально - за 45 дней для выезда за границу, за 30 дней - для выезда по странам СССР.

Все заявки и документы передавали в центральный отдел КГБ в Москве, где все рассматривали тщательным образом. Проверяли все - от места проживания до сплетен у соседей.

Людей, которые работали на государственных предприятиях с военной или космической промышленностью - не выпускали. И даже при оформлении на работу сразу давали подписку о невыезде.

Если в КГБ принимали положительное решение (а это бывало не так уж и часто), то по почте приходил готовый загранпаспорт. Его нужно было утвердить в ОВИРе и заплатить за него 105 рублей.

За границей советский гражданин был ограничен практически во всем. Поселиться можно было только в определенных гостиницах. Погулять где-нибудь без сопровождения - запрещено. Общаться с иностранцами - тоже.

Туристов из СССР старались выпускать только туристическими группами под наблюдением гида, который четко придерживался указаний и правил. Он внимательно наблюдал за поведением и, если что-то ему казалось подозрительным - обязан был доложить.