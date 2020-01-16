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Поездки в ЕС станут возможны не для всех: кому "светит" неприятный сюрприз

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 12:56
Поездки в ЕС станут возможны не для всех: кому "светит" неприятный сюрприз
Поездки в ЕС ограничат (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, кому из украинцев закроют въезд в Европу

С 2021 года Евросоюз вводит новые правила по безвизовым поездкам. После нововведения в страны Европы смогут попасть не все украинцы. Цель нового правила - отсеять потенциально опасных людей. Так, на территорию ЕС не смогут поехать люди, которым запрещен въезд и лица, попадающие под депортацию.

Политолог Кирилл Мочанов объяснил, что это правило касается не только украинцев, но и других стран, у которых есть визовый режим с Евросоюзом.

"Цель – сразу отсеять потенциально опасных людей, чтобы они не попали на территорию Евросоюза. Также это касается людей, которых могут депортировать, и которым запрещен въезд. По правилам ЕС, перед въездом нужно будет заполнять определенную анкету за несколько дней до вылета или выезда, которая будет стоить около 10 евро. В ней необходимо указать паспортные данные. Это упростит пересечение границы во время паспортного контроля. То есть, сократит очереди при паспортном контроле. Это виза будет действительна 5 лет. В этом нет ничего крамольного, и с отменой безвиза я бы это не ассоциировал",- цитирует Мочанова издание "Голос.ua".

По словам эксперта, такая анкета - абсолютно нормальный опыт, отмены безвиза не стоит бояться.

"Требования направлены на граждан, которые едут в Евросоюз с туристическим визитом. Не думаю, что оплата 10 евро повлияет на туристов или на желающих поехать на сезонные работы. Тех, кто работает по трудовой визе, это не коснется. Это вопросы безопасности по пересечению границы ЕС", - подитожил Мочанов.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отрицали угрозу отмены безвизового режима с Европейским союзом.

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