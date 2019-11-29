Поездка в маршрутке оказалась для украинки фатальной: ей оторвало палец (видео)

В маршрутке Кропивницкого произошел вопиющий случай. Женщине дверью оторвало полпальца. Сейчас женщине ампутировали мизинец, именно так закончилась для нее поездка в переполненном транспорте. Об этом сообщает ТСН.

В сюжете отметили, что пенсионерка Клавдия Цима возвращалась с правнучкой из кинотеатра и пару остановок решили проехать на маршрутке.

"Двери закрываются и чувствую, что что-то зажато. Говорю, что у меня ноготь оторвало. Я не видела, что у меня уже там полпальца нет", —рассказала Клавдия.

Женщина замотала палец и поехала домой, уже в квартире поняла, что ей оторвало полпальца. Она быстро поехала в травмпункт на такси.

По словам водителя маршрутки, он предупреждал женщину, что автобус переполнен и говорил не входить.

"Я ей говорил, не надо сюда заходить, но она пропихнула внучку", - рассказал водитель.

В маршрутке произошел страшный инцидент (ТСН)

Сейчас пострадавшая лечится за собственный счет, так как не может получить компенсацию от страховой компании из-за того, что не вызвала на место происшествия полицию и скорую помощь.

Для получения моральной компенсации женщине нужно было иметь с собой билет, которого у нее не было. На транспортном предприятии сказали, что проведут инструктаж для таких случаев для водителей.