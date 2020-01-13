В поезде Укрзализныци нашествие рыжих гостей: пассажиры шокированы

Укрзализныця угодила в скандал (Коллаж РБК-Украина)

В поезде Укрзализныци замечены полчища тараканов

Укрзализныця снова угодила в скандал. В поезде Одесса-Харьков пассажирка обнаружила огромное количество тараканов, которые ползали по всему купе, а также устраивали настоящие бега. Об этом вопиющем инциденте Елена Семенова написала на своей Facebook-странице.

"Тараканьи бега в поезде Одесса-Харьков, выезжающий из Одессы в 19.21. Нам с этими соседями в Кременчуг сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов -это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции", - написала Семенова.

На видео можно увидеть, как огромное количество насекомых бегает по купе.

Пользователи сети отреагировали на данный факт в комментариях.

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia - що це за ганьба?!

Хоч додому не привезіть.

Олександр Рудоманов прокоментуй будь ласка, що робити, бо пані Елена Семенова та Богдана Липошко нам потрібні в гарному настрої та здорові!

Как мы ранее писали, Укрзализныця в очередной раз шокировала пассажиров "инновациями", при помощи которых монополист на рынке железнодорожных перевозок в Украине подготовился к зимнему сезону 2019-2020.