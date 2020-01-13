У поїзді Укрзалізниці навала рудих гостей: пасажири шоковані

У поїзді Укрзалізниці помічені полчища тарганів
Укрзалізниця знову потрапила в скандал. У поїзді Одеса-Харків пасажирка виявила величезну кількість тарганів, які повзали по всьому купе, а також влаштовували справжні перегони. Про цей кричущий інцидент Олена Семенова написала на своїй Facebook-сторінці.
"Тарганячі перегони у поїзді Одеса-Харків, о виїжджає з Одеси о 19.21. Нам з цими сусідами в Кременчук сьогодні їхати. Пан Євген Кравцов -це норм? У нас, схоже, весела ніч попереду. Чекаю реакції", - написала Семенова.
На відео можна побачити, як величезна кількість комах бігає по купе.
Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях.
Як ми раніше писали, Укрзалізниця в черговий раз шокувала пасажирів "інноваціями", за допомогою яких монополіст на ринку залізничних перевезень в Україні підготувався до зимового сезону 2019-2020.