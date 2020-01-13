ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поїзді Укрзалізниці навала рудих гостей: пасажири шоковані

STYLERЖиття    13.01.2020 - 17:06
У поїзді Укрзалізниці навала рудих гостей: пасажири шоковані
Укрзалізниця потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)

У поїзді Укрзалізниці помічені полчища тарганів

Укрзалізниця знову потрапила в скандал. У поїзді Одеса-Харків пасажирка виявила величезну кількість тарганів, які повзали по всьому купе, а також влаштовували справжні перегони. Про цей кричущий інцидент Олена Семенова написала на своїй Facebook-сторінці.

"Тарганячі перегони у поїзді Одеса-Харків, о виїжджає з Одеси о 19.21. Нам з цими сусідами в Кременчук сьогодні їхати. Пан Євген Кравцов -це норм? У нас, схоже, весела ніч попереду. Чекаю реакції", - написала Семенова.

На відео можна побачити, як величезна кількість комах бігає по купе.

Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях.

  • Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia - що це за ганьба?!
  • Хоч додому не привезіть.
  • Олександр Рудоманов прокоментуй будь ласка, що робити, бо пані Олена Семенова та Богдана Липошко нам потрібні в гарному настрої та здорові!

Як ми раніше писали, Укрзалізниця в черговий раз шокувала пасажирів "інноваціями", за допомогою яких монополіст на ринку залізничних перевезень в Україні підготувався до зимового сезону 2019-2020.

Укрзалізниця потрапила в новий скандал: люди озвучили свою версію Новий поїзд Київ-Бориспіль зламався на ходу: подробиці НП
Новини України Укрзалізниця
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся