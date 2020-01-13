У поїзді Укрзалізниці навала рудих гостей: пасажири шоковані

Укрзалізниця потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)

У поїзді Укрзалізниці помічені полчища тарганів

Укрзалізниця знову потрапила в скандал. У поїзді Одеса-Харків пасажирка виявила величезну кількість тарганів, які повзали по всьому купе, а також влаштовували справжні перегони. Про цей кричущий інцидент Олена Семенова написала на своїй Facebook-сторінці.

"Тарганячі перегони у поїзді Одеса-Харків, о виїжджає з Одеси о 19.21. Нам з цими сусідами в Кременчук сьогодні їхати. Пан Євген Кравцов -це норм? У нас, схоже, весела ніч попереду. Чекаю реакції", - написала Семенова.

На відео можна побачити, як величезна кількість комах бігає по купе.

Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях.

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia - що це за ганьба?!

Хоч додому не привезіть.

Олександр Рудоманов прокоментуй будь ласка, що робити, бо пані Олена Семенова та Богдана Липошко нам потрібні в гарному настрої та здорові!

Як ми раніше писали, Укрзалізниця в черговий раз шокувала пасажирів "інноваціями", за допомогою яких монополіст на ринку залізничних перевезень в Україні підготувався до зимового сезону 2019-2020.