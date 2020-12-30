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В поезде Рахов-Харьков нашли чемодан, набитый долларами: кто его владелец?

Харьков, Среда 30 декабря 2020 16:27
В поезде Рахов-Харьков нашли чемодан, набитый долларами: кто его владелец?
В поезде украинец забыл чемодан с 19 тысячами долларов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На днях в вагоне поезда Рахов-Харьков пассажир перевозил в чемодане 19 тысяч долларов и забыл его забрать, когда выходил. Чемодан обнаружил проводник, который вернул его растерянному владельцу.

Об этом рассказал руководитель по коммуникациям и клиентского маркетинга пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

"Буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", - написал он.

Пользователи сети начали шутить мол, если бы проводник только знал, что находится в чемодане. Одна женщина попросила вернуть ей 800 евро, которые у нее украли вместе с кошельком.

Недавно стали известны зарплаты работников Укрзализныци. По данным компании, по состоянию на ноябрь 2020 года среднемесячная заработная плата среди рабочих профессий Укрзализници составила 11 681 гривну.

При этом больше всего зарабатывает машинист локомотива - в среднем 19 318 гривен, мостовые и тоннельные мастера - 17 612 гривен, дорожные мастера - 16 303 гривен, помощник машиниста - 13 603 гривен, монтеры пути на текущем содержании железнодорожных путей - 12 011 гривен, электромонтеры тяговых подстанций - 10 098 гривен.

Ранее Укрзализныця показала новые вагоны с раздельным кондиционированием и другими удобствами.

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