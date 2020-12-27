Стали известны зарплаты работников Укрзализныци: цифры не заоблачные

Сотрудник Укрзализныци (фото: РБК-Украина)

В Укрзализнице решили раскрыть зарплаты сотрудников железной дороги по самым популярным направлениям. Так, по данным компании, среднемесячная заработная плата среди рабочих профессий Укрзализници составила по состоянию на ноябрь 2020 года 11 681 гривну. Об этом говорится на сайте Центра транспортных стратегий.

Средние размеры зарплат следующие:

машинист локомотива – 19 318 гривен;

помощник машиниста – 13 603 гривен;

монтеры пути на текущем содержании железнодорожных путей – 12 011 гривен;

дорожные мастера – 16 303 гривен;

мостовые и тоннельные мастера – 17 612 гривен;

электромонтеры тяговых подстанций – 10 098 гривен.

Стоит отметить, что в марте 2020 года средний размер заработной платы по этим позициям был примерно на таком же уровне. Показатель составил тогда 11 660 гривен.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1,084 триллиона гривен, что на 6,9% (на 70 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Документом устанавливается в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны. Также стало известно, как изменится минимальная заработная плата.

Как ранее сообщал председатель правления "Укрзалізниці", компания работает над формулой экономически обоснованных тарифов на грузовые перевозки и предложит свои наработки грузоотправителям.