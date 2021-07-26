В поезде Львов-Мариуполь пассажир выпал из вагона на ходу: в каком он состоянии

По словам полиции, инцидент произошел ночью 26 июля, около 03:00 часов. В полицию сообщили о падении человека из вагона поезда.

"В полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой человек. В результате падения он получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу и сейчас он находится в отделении реанимации. Оказалось, что из вагона выпал 23-летний житель Хмельницкого.

По предварительной версии полиции, мужчина вышел в тамбур вагона и самостоятельно открыл дверь во время движения поезда. В какой-то момент он не удержался и выпал из вагона.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщили позже на странице Facebook полиции Львовской области, молодой парень находится в больнице в очень тяжелом состоянии и необходимы доноры крови.

"Мать травмированного Валентина Бийдюк (0972056213) просит всех неравнодушных сдать плазму крови (группа крови А (II) Rh) – для сына Владислава. Полицейские Львовской области присоединятся к спасению парня. Всех, кто хочет помочь, ждут по адресу: г. Львов, ул. Мыколайчука, 9, Клиническая больница скорой медицинской помощи. Забор крови проводят с 9:00 до 12:00. При себе иметь паспорт", - сказано в сообщении.