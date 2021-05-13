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В поезде Киев-Трускавец пассажир устроили погром: вагон отправили на реставрацию

Автор: Роман Мирончук

В поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром. Мужчина выбил окно, разбил стол и оставил после себя беспорядок. Полиция мужчину задержала, а вагон стоит на реставрации.

Об этом инциденте рассказал глава коммуникаций и маркетинга пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

"Разбитый стол, повреждена постель, выбито окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и дорогой сцепился с дементорами ... Но нет. В таком виде оставил по себе вагон пассажир поезда 49 Киев-Трускавец", - написал Шевченко.

В поезде Киев-Трускавец пассажир разгромил купе (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Он также отметил, что такие действия сильно расстраивают команду, которая прилагает большие усилия для подготовки вагонов к летнему сезону. Шевченко попросил пассажиров не быть свиньями.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Жесть;
  • Просто неадекват;
  • А что ж там можно было делать?
  • Это как? Он в пути окна бил?
  • На года два в тюрьму и олень будет культурно ездить, а может, и пить бросит;
  • Если честно, я именно поэтому я очень боюсь с кем-то ездить в купе;
  • И это же, комфортный поезд, фирменный. На него и билет не дешевый. Покупаешь, чтобы ехать удобно, неоднократно им ехала. А тебе такое быдло попадется в соседи. Здесь и проводниц жаль и к кому бежать, кричать. Если бы человек был трезвый, такого бы не сделал. Так надо, или не разрешать распивать спиртные напитки, нетрезвых не пускать, и, если пронесли с собой, спускать на ближайшей остановке.

Напомним, в Мариуполе мужчина устроил погром в АТБ. Он разнес прилавки топором.

Ранее в Киеве экс-депутат устроил погром жене. Мужчина сжег машину и хотел поджечь квартиру.

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