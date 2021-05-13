У поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром: вагон відправили на реставрацію

У поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром. Чоловік вибив вікно, розбив стіл і залишив після себе безлад. Поліція чоловіка затримала, а вагон стоїть на реставрації.
Про цей інцидент розповів глава комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
"Розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибито вікно, бруд і сміття по всьому купе - таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами ... Але ні. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ-Трускавець", - написав Шевченко.
У поїзді Київ-Трускавець пасажир розгромив купе (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Він також зазначив, що такі дії сильно засмучують команду, яка докладає великих зусиль для підготовки вагонів до літнього сезону. Шевченко попросив пасажирів не бути свинями.
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