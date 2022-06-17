UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Поезд на Пшемысль": украинцев всколыхнуло фото девочки, на которое нельзя смотреть без слез

Девочка на одесском вокзале растрогала сеть (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Фото маленькой девочки на вокзале, покидающей родной дом, всколыхнуло и растрогало сеть.

Фотографию сделал IT-шник и фотограф из Беларуси, который сейчас живет в Одессе, Александр Зенькович. И она сразу разлетелась в Facebook и других социальных сетях.

"Поезд на Пшемысль"

Фото, на котором заплаканная девочка держит ручонками клетку с домашним любимцем, прижимая ее к сердцу, Александр назвал "Поезд на Пшемысль".

Это намек на то, как много украинцев (в том числе и детей) покинули свои дома и перебрались временно в Польшу, спасаясь от российских оккупантов.

"Бывает, выходит такая фотография, которой потом невозможно найти место. В моей ленте нет такого пространства, куда ее можно органично вписать. Все потому что этой фотографии нет места в самой жизни. Такого не должно быть, никогда", - написал в Facebook мужчина.

Девочка на вокзале (фото: facebook.com/alexander.zenkovich.7)

На фото невозможно смотреть без слез

Это чувственное фото запостил в своей соцсети и экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Эту фотографию автор назвал "Поезд на Пшемысль". Это путешествие не "к", а "от". От войны и постоянных взрывов, от разрушенного дома, от подвала и бомбоубежищ, от родных, которые сейчас на фронте защищают страну", - комментирует фото Кулеба.

"Мои молитвы за то, чтобы как можно скорее наступил день, когда путешествия для украинских детей снова станут радостными. Путешествия "к" счастливым моментам с мамой и папой, невероятным открытиям, интересным музеям и архитектурным памятникам, паркам с аттракционами и вкусным мороженым", - добавляет он.

В комментариях сотни украинцев признаются: на это фото без слез нельзя смотреть, потому что "когда дети плачут - сердце замирает". А еще люди пишут такое:

  • Слезы наших детей не останутся без мощного ответа и никогда не будут прощены р*шистам
  • Детские слезы, искалеченные судьбы детей и взрослых, увечья, смерть и разруха - это то, что принесла Украине проклятая раша. Такое нельзя ни забыть, ни простить
  • Без слез и боли невозможно смотреть на это! Молюсь, чтобы Господь защитил наших детей от войны, сиротства, страха и смерти
  • Не плачь, милая девочка! Скоро, очень скоро наступит время расплаты над орками! Гореть им в аду за слезы, страдания наших детишек и нашего народа!

Напомним, что из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 318 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы