Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 318 детей

В результате российской агрессии в Украине погибли 318 детей, еще 581 ребенок ранен. Работа по установлению возможных жертв среди детей продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины .

"По состоянию на утро 16 июня 2022 года почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 318 детей погибли и более 581 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 297, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30 и Сумской - 17.

За последние сутки прокуратуре стало изевстно о 5 погибших и двух раненых.

В частности, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ города Угледар Донецкой области. А 24 февраля в Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел. Ребенок получил осколочное ранение.

Также 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в Мариуполе погибли две семьи и пятеро детей.